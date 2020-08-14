Братислава, , 20:50 — REGNUM Санкции будут введены со стороны ЕС в отношении ряда власть предержащих в Белоруссии, написал 14 августа министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в Twitter.

Экстренные переговоры на тему санкций в отношении белорусских властей состоялось сегодня, 14 августа, на уровне министров иностранных дел стран ЕС.

По словам Корчока, участники переговоров пришли к общему мнению, что выборы президента Белоруссии проходили нечестно, а их итоги сфальсифицированы.

Кроме того, переговорщики осудили действия властей Белоруссии в отношении участников беспорядков, которые были организованы белорусской оппозицией, пытающейся оспорить победу на выборах президента страны Александра Лукашенко.

Корчок «ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несёт ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на эту же тему сделал заявление польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

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