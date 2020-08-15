Брюссель, , 01:17 — REGNUM Европейский союз окажет поддержку властям Белоруссии в налаживании диалога с оппозицией и гражданами, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформальной встречи, проходившей 14 августа в режиме видеоконференции.

«Верховный представитель (Евросоюза — ред.) и его службы немедленно приступят к работе над этим предложением», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что по итогам встречи министры европейских стран согласились, что выборы в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми», а потому не будут признаны в Евросоюзе.

Кроме того, Совет ЕС призвал Минск немедленно прекратить преследование мирных демонстрантов и начать расследования всех предполагаемых злоупотреблений во время задержания протестующих.

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