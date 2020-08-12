Москва, 12 августа 2020, 09:17 — REGNUM На сегодняшний день пока неизвестно, когда будет проведена встреча лидеров «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Читайте также: Песков: очный саммит «пятерки» СБ ООН маловероятен
Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил, что пока ведётся проработка организационных моментов встречи, но конкретной даты саммита нет.
Также по теме: Китай подтвердил готовность к саммиту, предложенному Путиным
Лавров подчеркнул, что Россия не стремится успеть провести встречу как можно быстрее, главное — достичь конкретных результатов.
Как сообщало ИА REGNUM провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, президент РФ Владимир Путин предложил в ходе своего визита в Иерусалим в январе 2020 года. Готовность принять участие в такой встрече выразили все страны.
В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к проведению саммита «пятёрки» СБ ООН ведётся, однако провести его в ближайшее время не получится.