Москва, , 09:17 — REGNUM На сегодняшний день пока неизвестно, когда будет проведена встреча лидеров «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил, что пока ведётся проработка организационных моментов встречи, но конкретной даты саммита нет.

«В настоящее время идёт проработка организационных и субстантивных аспектов предстоящего мероприятия. Конкретной даты пока нет, — сказал глава МИД РФ. — Безусловно, 75-летие ООН является для нас важной вехой, тем более, что создание всемирной организации стало возможным в результате Великой Победы, юбилей которой мы также отмечаем в этом году».

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Лавров подчеркнул, что Россия не стремится успеть провести встречу как можно быстрее, главное — достичь конкретных результатов.

«Саммит позволит — с опорой на прочную почву Устава ООН — запустить серьёзный и прямой разговор лидеров о принципах взаимодействия в международных делах и путях решения острейших проблем человечества», — добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, президент РФ Владимир Путин предложил в ходе своего визита в Иерусалим в январе 2020 года. Готовность принять участие в такой встрече выразили все страны.

В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к проведению саммита «пятёрки» СБ ООН ведётся, однако провести его в ближайшее время не получится.