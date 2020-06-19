Пекин, 19 июня 2020, 21:40 — REGNUM Китай приветствует инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран-победительниц во Второй мировой войне, 19 июня сообщает МИД КНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в издании The National Interest вышла статья Путина о Второй мировой войне. Путин призвал лидеров стран, победивших фашизм, «построить новую глобальную иерархию» на основе принципов, заложенных после Победы в 1945 году.
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