История вопроса

18 июня 2020 года в американском журнале National Interest была опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне. Президент России призвал не извращать историческую правду и отметил, что попытки искажения истории могут обернуться новыми опасностями. Кроме того, Путин призвал все страны открыть доступ к архивам и опубликовать неизвестные документы о Второй мировой войне и предшествующем ей периоде.Также в статье затронут и ряд других актуальных международных вопросов.