Москва, , 14:40 — REGNUM Вероятность проведения очной встречи лидеров «пятерки» Совета Безопасности ООН ничтожна из-за пандемии коронавируса. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем на повестке дня остается возможность проведения саммит в ином формате. Песков отметил, что проведению саммита предшествует согласование общих документов. «Эта работа не финализирована. Здесь тоже пока еще конкретики нет», — добавил представитель Кремля.

По его словам, проведение саммита в дистанционном режиме зависит от решения лидеров, а также от работы экспертов по подготовке основы для такой встречи. Песков также не ответил на вопрос о повестке дня встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что дата дистанционной встречи лидеров «пятерки» СБ ООН пока еще не согласована. Однако вопрос остается на повестке дня.

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