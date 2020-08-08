Минск, , 07:30 — REGNUM Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Андрей Смоленчук был задержан в Минске. Об этом вечером 7 августа сообщил telegram-канал «Страна для жизни».

Вместе со Смоленчуком была задержана его супруга Жанна Мякиш. По информации источника, задержанные находятся в районном отделе внутренних дел Заводского района города Минска.

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В свою очередь белорусское издание TUT. by со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину сообщает, что причины задержания Смоленчука и его супруги пока неизвестны. Однако известно, что 9 августа, в день основного голосования на выборах президента Белоруссии, Смоленчук должен был работать на одном из участков в качестве наблюдателя.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии состоится основное голосование на выборах президента республики. Светлана Тихановская является основным конкурентом Александра Лукашенко на нынешних выборах президента Белоруссии.

Отметим, ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками». По словам Лукашенко, они не понимают, что говорят и что «творят», но ему известно, «кто за ними стоит».

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