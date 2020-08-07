Минск, , 14:37 — REGNUM Нарушение правил проведения массовых мероприятий инкриминируют главе предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николаю Лысенкову. Об этом сообщила 7 августа пресс-секретарь кандидата Виктория Стрелковская.

Она отметила, что в 16:00 мск суд Столбцовского района Минской области рассмотрит протокол в отношении Лысенкова. Он составлен по статье кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Лысенков был задержан 7 августа на одном из избирательных участков. В Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента.

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