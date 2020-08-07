Минск, , 15:28 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после голосования на выборах президента страны 9 августа намерена быть «рядом с народом», однако не имеет в настоящее время конкретных планов. Она заявила об этом 7 августа в интервью порталу Tut.by.

«Смотря как это произойдет, когда это будет», — заявила она в ответ на вопрос о том, что будет делать по окончании голосования на выборах главы республики.

Также кандидат в президенты Белоруссии, отметила, что, возможно, в это время она уже будет «сидеть на допросах» и указала, что в данном случаев невозможно предвидеть каково будет развитие событие и что в связи с этим нужно будет делать.

«Мы будем рядом с народом. Где мы будем — это уже другой вопрос», — сказала Тихановская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности сдать плазму крови с антителами к коронавирусу для её переливания представителям оппозиции.

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