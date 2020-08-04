Москва, , 13:43 — REGNUM Москва при наличии «политической воли» со стороны Соединённых Штатов готова продолжить диалог с Вашингтоном по вопросу неразмещения оружия в космосе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Дипломат подчеркнул, что до сих пор из-за наличия существенных разногласий в этой сфере диалог не получался.

«Это был просто обмен аргументами и контраргументами без выхода на какую-то траекторию сближения подходов», — подчеркнул в беседе с ТАСС Рябков.

При этом он заверил, что Москва будет продолжать усилия в этом направлении.

«Это не безнадежный процесс, — считает дипломат. — Уверены, что все же лучше договариваться, чем идти по пути неконтролируемого наращивания военных потенциалов, в том числе в этой сфере».

Замглавы МИД РФ также отметил, что Москву тревожит установка США гарантировать себе тотальное доминирование в космосе, в том числе в качестве среды для проведения военных операций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Соединённые Штаты не настроены на совместную с РФ работу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. По его словам, российская сторона на протяжении долгих лет, но пока безуспешно пытается убить США не размещать оружие любого рода в космосе.

Дипломат считает, что США «при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений» между РФ и США.

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