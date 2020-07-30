Москва, , 16:12 — REGNUM Экспертные консультации по стратегической стабильности, которые в Вене с 27 июля по 30 июля провели представители России и США, получились конкретными и профессиональными. Об этом сегодня. 30 июля, на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

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«Разговор получился конкретным и профессиональным, — подчеркнул дипломат. — Сторонам предстоит детально проанализировать его результаты».

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия открыта для продолжения диалог с Вашингтоном по различным аспектам стратегической проблематики.

«При этом намерены выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учёта интересов и озабоченностей сторон», — подчеркнул дипломат.

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Как сообщало иИА REGNUM, представители России и США провели экспертные консультации по стратегической стабильности в Вене. В переговорах приняли участие экспертные группы, представляющие дипломатические и военные ведомства обеих стран.

Стороны обсудили существующие и будущие угрозы и заявили о заинтересованности в дальнейшем диалоге. Так, в частности, российско-американские консультации по вопросам безопасности в космосе продлились более 13 часов. Диалог с Москвой по космосу состоялся впервые за семь лет.

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