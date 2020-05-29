Москва, , 10:17 — REGNUM Соединённые Штаты не настроены на совместную с РФ работу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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Дипломат отметил, что также российская сторона пока безуспешно пытается убить США не размещать оружие любого рода в космосе.

«25 лет назад, когда я работал на конференции по разоружению в Женеве, те же самые проблемы стояли», — подчеркнул Антонов.

По его словам, США «при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений» между РФ и США. При этом, подчеркнул посол, Москва предпринимает все возможные усилия, чтобы этого не допустить.

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Антонов также добавил, что договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, разработанный РФ и Китаем, «не получает поддержки от ряда европейских государств и, в первую очередь, от США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Соединённые Штаты нацелены на милитаризацию космического пространства.

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