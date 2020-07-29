Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Российско-американские консультации по вопросам безопасности в космосе состоялись в Вене в рамках переговоров по стратегической стабильности. Стороны обсудили существующие и будущие угрозы и заявили о заинтересованности в дальнейшем диалоге, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Обсуждаемая делегациями повестка направлена на содействие безопасной, профессиональной, устойчивой деятельности в космосе. От США в консультациях участвовали представители Госдепартамента, министерств обороны и энергетики, Совета национальной безопасности.

Гражданские и военные эксперты высокого ранга на протяжении более чем 13 часов вели переговоры с российскими коллегами. Диалог с Москвой по космосу состоялся впервые за семь лет, уточнили в американском ведомстве.

Обе стороны заявили, что хотели бы налаживать связи для более оперативного решения связанных с космосом вопросов, уменьшения риска недопонимания, урегулирования возможных инцидентов.

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