Вена, , 10:29 — REGNUM Представители России и США начали экспертные консультации по стратегической стабильности в Вене. В переговорах участвуют экспертные группы, представляющие дипломатические и военные ведомства обеих стран.

Консультации в формате заседаний трёх групп экспертов продлятся до 30 июля. Сначала запланированы заседания рабочей группы по космической безопасности, затем — группы по доктринам и потенциалам, а также по транспарентности и верификации.

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Заявлений для прессы не планируется. Российской делегацией руководит заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев, уточняет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями прошли в Вене 22 июня. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры прошли в позитивном ключе.

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