30 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Станет ли движение «Голос дальневосточника», возникшее на волне протестов, реальной силой? Появятся ли в ДФО новые движения, но ориентированные не на протест, а на развитие? Ответы на эти вопросы очень нужны, и нужны они срочно. Доктор политических наук Илдус Ярулин убежден, что сепаратизм России не грозит, но и не обращать внимания на регионы больше невозможно.

Ольга Демиденко, , 09:07 — REGNUM Анализируя протесты в Хабаровском крае, которые так или иначе поддерживают и другие регионы Дальнего Востока, с арестованным экс-губернатором Сергеем Фургалом практически не знакомые, доктор политических наук, директор Института политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин высказал мнение, что в России вполне возможно появление региональных партий или общественных движений. Однако политолог предостерег: от того, кто возглавит эти движения, будет зависеть, уйдут ли они в сторону сепаратизма или послужат укреплению государства.

Акция в Хабаровске Khv.ldpr.ru

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О том, что регионы Дальнего Востока требуют к себе внимания, говорят не только многодневные протесты в Хабаровске, которые, как давно понятно, имеют организаторов.

Дальний Восток зашел в идейный тупик?

Экс-глава Якутии Вячеслав Штыров крайне резко высказался о «развитии» Дальнего Востока».

«Мы подошли к идейному тупику, в том числе и на Дальнем Востоке. Резко упал уровень жизни на Дальнем Востоке, и нет тенденции к улучшению», — отметил Вячеслав Штыров, говоря о фундаментальных причинах повышенной протестности в ДФО.

Вячеслав Штыров Gavril Kirillin

Он также отметил, что Дальний Восток «сидит на природных ресурсах, продаёт их за рубеж, а внутреннего развития как не было, так и нет».

Реакцию жителей Хабаровского края, других дальневосточников на арест экс-губернатора Сергея Фургала Вячеслав Штыров назвал верхушкой «протестного айсберга». Основные причины — в другом.

«Есть иные, более глубинные причины того, что происходит на Дальнем Востоке. Посмотрите на результаты различных выборов в ДФО. Если раньше здесь люди поддерживали власть, то в последние годы ДФО на последнем месте по провластному голосованию. Причина вполне объяснима — это условия жизни людей. Для заграницы газ есть — для дальневосточников нет. Газопровод «Сила Сибири» прямиком из Амурской области идёт в Китай, а не пошёл в Еврейскую АО, Хабаровский край, не дошёл до Приморья. В социальных программах на одного дальневосточника предусмотрено в разы меньше, чем на среднестатистического россиянина», — считает Штыров.

Экс-глава Якутии обратил внимание и на то, что на Дальнем Востоке уже почти не осталось работы для дальневосточников.

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«Дальневосточники не вовлечены в развитие Дальнего Востока. У нас сегодня в городе Свободный Амурской области на строительстве газоперерабатывающего завода, который относится к «Силе Сибири», бунтуют гастарбайтеры — узбеки, киргизы, филиппинцы!» — напомнил Штыров.

Монтаж крупнотоннажного оборудования на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода Gazprom.ru

Вячеслав Штыров предложил вернуться в 2006 год, на заседание Совбеза, на котором было сказано: «Если мы не будем ничего делать, то мы потеряем Дальний Восток. Все действия должны быть направлены на людей».

Он также крайне негативно оценил деятельность Минвостокразвития РФ, сравнив московское «дальневосточное» министерство с героем актёра Георгия Вицина в фильме «Операция Ы», который «матрёшками торговал».

«Не занимается Минвостокразвития целенаправленным развитием больших проектов, таргетированно развитием конкретных индустрий. Новый подход должен заключаться в том, чтобы интегрировать экономику Дальнего Востока в экономику России. За рубеж нужно выходить не с сырьем, а с переработкой», — уверен Штыров.

Кто поведет за собой региональный протест?

Пока в Хабаровске по улицам и площадям ходят многотысячные митинги, там же происходят куда более интересные вещи.

Например, двое наиболее известных в городе сторонников Сергея Фургала, депутат краевой думы, юрист Пётр Емельянов и городской парламентарий, блогер Александр Каян вышли из состава ЛДПР в знак осуждения партии — они считают, что ЛДПР предала Фургала. Они же заявили о создании нового политического движения «Голос дальневосточника». У идеи, по крайней мере сейчас, когда горожане заряжены на протест, немало сторонников. Движение претендует, как видится, не на краевой, а на дальневосточный масштаб.

Петр Емельянов Цитата из видео на YouTube

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О чём будет вещать «Голос дальневосточника», пока не ясно — программу инициаторы не обнародовали. Не ясно также, является ли создание движения итогом некой совместной работы хабаровских парламентариев с арестованным Сергеем Фургалом или это личная инициатива Емельянова и Каяна.

«Разговоры о возникновении региональных партий ходят давно. Жизнь показывает, что у Федерации как у совокупности регионов есть общие проблемы, но у каждого региона есть и свои трудности, своя специфика. И часто получается, что выразить свои чаяния и просьбы люди в регионах могут только через митинги. Это и Шиес, как все мы помним, и прочие волнения, связанные с мусорной реформой, и проблемы объединения субъектов. Регионы узнают о каких-то планах федеральных властей уже по факту — и начинаются волнения. То, что произошло в Хабаровске, это то, чего, наверное, следовало ожидать. Регион особый, специфический, но те проблемы, которые стоят перед регионами, они-то общие. Поэтому мы, наверное, можем говорить о том, что существующая политсистема, куда входят партии так называемой системной оппозиции, уже абсолютно не отражает интересы ни Федерации в целом, ни регионов. Она отражает интересы партий, каких-то олигархических групп, которые привели депутатов во власть — и не более того», — считает Илдус Ярулин.

Эксперт подчеркнул, что партий того самого, «глубинного народа» в России нет. Хотя попытки их создания есть.

«Мы фиксируем попытки создания каких-то новых партий, но о региональных проблемах никто не говорит. А ведь все проблемы — в регионах. И нищета в регионах, и болезни, и смертность, и аварийные бараки, и отсутствие дорог и транспортной доступности, и «черная дыра» ЖКХ — всё в регионах. Регионы, особенно дальневосточные, всё больше возмущаются тем, что зарабатывают они, а перераспределяет федеральный центр. Одному региону достаётся больше, другому меньше, принцип распределения непонятен. И нельзя говорить, что Хабаровск своими протестами эту проблему поднял. Нет, но он её осветил с новой позиции — взаимоотношения между регионами и руководством страны. Если между центром и регионами не будет доверия, ничего хорошего ждать не стоит. И, может быть, пора уже посмотреть, как действует федеративный договор? И, может быть пора сделать выборным Совет Федерации? Люди в регионах давно перестали понимать, для чего нужна эта структура», — высказал мнение Ярулин.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт обратил внимание на то, что некие региональные движения уже возникают, и не считаться с ними недальновидно.

Илдус Ярулин «Как пример — возникающее сегодня движение в Хабаровске — «Голос дальневосточника». Сможет ли оно оказать влияние на предстоящие выборы губернатора и выборы в Госдуму в 2021 году? Конечно, сможет. Потому, что все существующие партии, системные, да и несистемные, будут на этих выборах выглядеть очень бледно. Поэтому сбрасывать со счетов такие движения никак нельзя. И Федеральному центру необходимо обращать на них внимание, работать с ними, работать с регионами, с лидерами общественного мнения».

Станет ли движение «Голос дальневосточника», возникшее на волне протестов, реальной силой? Появятся ли в ДФО новые движения, но ориентированные не на протест, а на развитие? Ответы на эти вопросы очень нужны, и нужны они срочно. Доктор политических наук Илдус Ярулин убежден, что сепаратизм России не грозит, но и не обращать внимания на регионы больше невозможно.

«Когда Владимир Путин пришёл к власти, перед ним стояла сверхважная задача: не позволить стране развалиться на удельные княжества. А такая угроза была. Ни у кого не возникнет сомнения в том, что Путин с этой задачей справился, хотя это было нелегко, мягко говоря. Но сегодня перед президентом, перед всеми нами стоит ещё более важная задача: услышать чаяния людей в регионах, сплотить регионы. Ведь сильные регионы, как все мы помним, это сильная Россия. Хотелось бы, чтобы эта фраза не была пустой, а получила реальное наполнение», — считает Ярулин.

Протесты в Хабаровском крае продолжаются. И если в первые дни «кормить голубей» выходили только хабаровчане, то сейчас в город приезжают и жители других регионов ДФО. У протеста появились даже свои песни. Рано или поздно уличные шествия закончатся. Но закончится ли протест? Чем он закончится, кто возглавит новые движения? От этого в конечном счёте будет зависеть будущее Дальнего Востока.