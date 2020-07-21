Хабаровск, , 06:21 — REGNUM Члены ЛДПР покидают ряды в Хабаровском крае — 21 июля два депутата Законодательной и городской дум заявили в своих аккаунтах в соцсетях о выходе из партии.

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Пётр Емельянов и Александр Каян практически одновременно высказали намерение выйти из ЛДПР, объясняя это политической ситуацией и несогласием в кадровых вопросах.

По их мнению, Сергей Фургал был «локомотивом этой партии в Хабаровском крае», и за ним они пришли в ЛДПР. Теперь нет смысла и «морального права» оставаться в партии.

Как сообщало ИА REGNUM, новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв уже прибыл из Москвы в Хабаровск. 21 июля состоится его представление региональным министрам в правительстве.