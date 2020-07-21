Москва, , 05:42 — REGNUM Все зачинщики массовых беспорядков на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в Свободном должны понести наказание в соответствии с законодательство, об этом заявило Посольство Узбекистана в РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сразу после происшествия на стройке в Амурской области на газоперерабатывающий завод выехал Генеральный консул Посольства Узбекистана Мехриддин Хайриддинов. Он на месте разобрался в произошедшем.

Генконсул провёл ряд встреч, в том числе с соотечественниками. С 16 июля граждане Узбекистана прекратили забастовку и вернулись к своей работе.

«Отмечаем, что все зачинщики и провокаторы, призвавшие граждан к беспорядкам, будут привлечены к ответственности и понесут наказание в установленном законодательством порядке», — уточнили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области задержаны 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на стройке газоперерабатывающего завода в Свободном. В отношении двух из них судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.