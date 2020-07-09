Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал 9 июля задержан сотрудниками правоохранительных органов и будет доставлен в Москву. По данным следствия, он является организатором покушений на убийство и убийств ряда предпринимателей. Также задержаны несколько предполагаемых сообщников Фургала.

Как сообщили в СКР, речь идет о деятельности организованной преступной группы, причастной к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, в период 2004—2005 годов на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.

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