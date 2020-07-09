Госбанк банкротит фирму, которая управляет бизнесом губернатора Фургала
Компания «Скрап Фар Ист», которая управляет долями в фирмах задержанного хабаровского губернатора Сергея Фургала и его супруги, получила банкротный иск. Претензии к ней имеет государственный банк, кредитующий малый и средний бизнес, — АО «МСП Банк». Заявление арбитражем Хабаровского края пока не принято к производству.
Компанию жены задержанного губернатора Фургала банкротит госбанк
В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к компании «Торэкс», где 25% принадлежит Ларисе Стародубовой — супруге задержанного сегодня, 9 июля 2020 года, губернатора Сергея Фургала. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.
Сторонники Фургала готовят масштабную акцию протеста в Хабаровске
Спустя несколько часов после задержания хабаровского губернатора Сергея Фургала его сторонники заявили требования о его освобождении и призывают жителей региона на масштабную акцию протеста, невзирая на взрывной рост заражений коронавирусом в крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Нового губернатора Хабаровского края выберут только в 2021 году
В случае отправки в отставку президентом РФ Владимиром Путиным с формулировкой «утрата доверия» губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выборы нового главы региона пройдут только в 2021 году.
Губернатор Фургал: от шторма в бизнес-империи до камеры в СИЗО
Сергей Фургал занимается бизнесом с 1999 года, а в 2005 году был избран в Законодательную думу Хабаровского края (от партии ЛДПР). Помимо этого, он трижды был депутатом Госдумы, работал на руководящих постах в филиале Государственной экспертизы проектов МЧС России. Губернатором избран в ходе второго тура в сентябре 2018 года, получив от избирателей 69,7% голосов. Супруга Фургала — Лариса Стародубова занимается бизнесом.
Судьба задержанного губернатора Фургала зависит от президента РФ: мнение
Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала был для местных жителей ожидаемым, но всё зависит от решения президента РФ Владимира Путина.
Деловые партнёры и безработный дали показания против губернатора Фургала
Задержание силовиками губернатора Хабаровского края Сергея Фургала произошло после того, как против него были получены показания арестованных в 2019 году четырёх фигурантов уголовных дел.
Люди ждут от власти работы, а не криминальной хроники: мнение
Глава города Советская Гавань в Хабаровском крае Павел Боровский, комментируя задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отметил, что люди очень устали от постоянных криминальных новостей и скандалов, связанных с ЛДПР.
Арест Фургала — не месть: политолог предостерёг от ошибочных суждений
Политолог считает, что произошедшее с Фургалом — не политическая месть, а часть планомерного процесса по очищению государства от тех, кто подрывает его основы.
В ЛДПР Хабаровского края сказали, что будут делать с задержанным Фургалом
В Хабаровском отделении ЛДПР заявили, что не собираются исключать из партии губернатора Сергея Фургала, которого силовики задержали по подозрению в организации нескольких убийств предпринимателей.
Следком опубликовал видео задержания губернатора Сергея Фургала
Спецгруппа силовиков ждала Сергея Фургала утром 9 июля у его дома. Губернатора задержали, надев наручники.
Стало известно, кто будет врио губернатора Хабаровского края
Обязанности задержанного по подозрению в организации убийств предпринимателей губернатора Хабаровского края Сергея Фургала временно будет исполнять зампредседатель правительства региона Юрий Золочевский.
Сотрудники СК и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
По версии следствия, Сергей Фургал «является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей» на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004—2005 годах. Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ продолжаются активные следственные действия. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.
Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По данным следствия, он является организатором убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ноябре 2019 года по подозрению в организации заказных убийств был задержан и помещен в СИЗО города Москвы давний деловой партнер Сергея Фургала и его супруги Ларисы Стародубовой Николай Мистрюков.