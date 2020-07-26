Москва, 26 июля 2020, 18:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении пресс-службы отмечается, что лидеры двух стран подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.
«Констатирована (Путиным и Зеленским) необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы, — говорится в сообщении. — Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня».
Отмечается, что телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись по инициативе украинской стороны.
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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что на заседании Контактной группы по Донбассу были приняты дополнительные меры по контролю соблюдения режима прекращения огня.
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