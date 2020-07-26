Донецк, , 13:01 — REGNUM Режим полного и бессрочного прекращения огня с 27 июля начинает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 26 июля рассказал журналистам глава данного ведомства республики Денис Синенков.

«В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня», — заявил он.

Кроме этого, Синенков уточнил, что в рамках данного режима с 00:01 27 июля всем военнослужащим Народной милиции запрещается использовать какое-либо вооружение, в том числе — стрелковое оружие.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что дополнительные меры по контролю соблюдения режима прекращения огня были приняты на заседании Контактной группы по Донбассу.

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