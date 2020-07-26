Киев, , 15:55 — REGNUM Подразделения из состава так называемых объединенных сил продолжают готовиться к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Перемирие вступит в силу 27 июля. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе операции объединенных сил (ООС) Украины.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

«На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях (в оккупированные Украиной части ДНР и ЛНР — ИА REGNUM) начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют немалый боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации», — отметили в пресс-службе «ООС».

"Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы», — говорится в заявлении.

В штабе ООС также отметили, что на разных участках линии соприкосновения будут работать представители украинских и иностранных средств массовой информации «с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации» в Донбассе.

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Напомним, ранее бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош отреагировал на предстоящее перемирие в Донбассе призывом к неповиновению приказам украинской власти, адресованным к украинским силовикам.

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