Киев, 26 июля 2020, 15:55 — REGNUM Подразделения из состава так называемых объединенных сил продолжают готовиться к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения. Перемирие вступит в силу 27 июля. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе операции объединенных сил (ООС) Украины.
В штабе ООС также отметили, что на разных участках линии соприкосновения будут работать представители украинских и иностранных средств массовой информации «с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации» в Донбассе.
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Напомним, ранее бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош отреагировал на предстоящее перемирие в Донбассе призывом к неповиновению приказам украинской власти, адресованным к украинским силовикам.
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