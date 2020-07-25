Кишинёв, 25 июля 2020, 07:54 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон оценил перспективы протестов в стране без поддержки извне и не видит интереса «восточных партнеров» и Европейского Союза в дестабилизации ситуации в республике в случае победы на выборах президента кандидата от партии социалистов Молдавии. Об этом молдавский лидер заявил 24 июля в ходе пресс-конференции.
В свою очередь Додон подчеркнул, что никто не будет «сдавать» власть как в 2009 году и все действия будут «в рамках закона».
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Напомним, 18 июля партия «Действие и солидарность» определилась с кандидатом на пост президента Молдавии. Ею стала бывшая глава молдавского правительства (занимала должность с 8 июня по 12 ноября 2019) Майя Санду.
Отметим, выборы президента Молдавии запланированы на 1 ноября 2020 года. В свою очередь в Демократической партии Молдавии (ДПМ), члены которой ранее объединились с партией социалистов Молдавии и образовали правящую коалицию, заявили, что в партии будет обсуждаться вопрос о выдвижении своего кандидата на пост президента Молдавии.