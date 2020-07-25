Кишинёв, , 07:54 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон оценил перспективы протестов в стране без поддержки извне и не видит интереса «восточных партнеров» и Европейского Союза в дестабилизации ситуации в республике в случае победы на выборах президента кандидата от партии социалистов Молдавии. Об этом молдавский лидер заявил 24 июля в ходе пресс-конференции.

«На данном этапе я не вижу серьезного геополитического интереса и соблазна воспользоваться победой нашего кандидата (от партии социалистов Молдавии — ИА REGNUM), чтобы дестабилизировать ситуацию. Наши политики, которые проиграют, конечно, этого бы хотели. При этом большинство «правых» партий хотели бы, чтобы Майя Санду проиграла, потому что это откроет им «поле». Желание некоторых здесь — может быть, конечно. Но не уверен, что без серьезной внешней поддержки это реально», — цитируют президента Молдавии «Аргументы и факты в Молдове».

В свою очередь Додон подчеркнул, что никто не будет «сдавать» власть как в 2009 году и все действия будут «в рамках закона».

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Напомним, 18 июля партия «Действие и солидарность» определилась с кандидатом на пост президента Молдавии. Ею стала бывшая глава молдавского правительства (занимала должность с 8 июня по 12 ноября 2019) Майя Санду.

Отметим, выборы президента Молдавии запланированы на 1 ноября 2020 года. В свою очередь в Демократической партии Молдавии (ДПМ), члены которой ранее объединились с партией социалистов Молдавии и образовали правящую коалицию, заявили, что в партии будет обсуждаться вопрос о выдвижении своего кандидата на пост президента Молдавии.