Хабаровск, 22 июля 2020, 09:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен ориентироваться в своей работе на посту главы региона на ведущих руководителей края, на опыт своих предшественников. Видео с таким заявлением он разместил в Instagram.
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В качестве особого ориентира в своих решениях нынешний руководитель края назвал «такого столпа хабаровской политики, как Алексей Черный». Он руководил регионом с 1962 по 1988 год.
Также Дегтярев добавил, что продолжит работать с командой бывшего главы региона Сергея Фургала и менять её в ближайшее время не намерен.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин отстранил от должности главу Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося в настоящее время под арестом по обвинению в покушении и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. В качестве руководителя региона глава государства предложил кандидатуру депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.
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