Хабаровск, , 09:46 — REGNUM Временно исполняющий обязанности Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен ориентироваться в своей работе на посту главы региона на ведущих руководителей края, на опыт своих предшественников. Видео с таким заявлением он разместил в Instagram.

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«Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов», — сказал Дегтярев.

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В качестве особого ориентира в своих решениях нынешний руководитель края назвал «такого столпа хабаровской политики, как Алексей Черный». Он руководил регионом с 1962 по 1988 год.

Также Дегтярев добавил, что продолжит работать с командой бывшего главы региона Сергея Фургала и менять её в ближайшее время не намерен.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин отстранил от должности главу Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося в настоящее время под арестом по обвинению в покушении и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. В качестве руководителя региона глава государства предложил кандидатуру депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва.

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