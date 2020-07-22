Хабаровск, , 05:41 — REGNUM Несмотря на негативный настрой жителей Хабаровска, назначенный врио губернатора края Михаил Дегтярёв намерен завоевать их любовь и уважение. Об этом он заявил на своей странице в Instagram, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Дегтярёв. Страница в instagram Instagram.com/degtyarev_info

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Дегтярёв сказал, что «занимается политикой 20 лет, провёл миллион митингов и не измеряет отношение народа митингами».

«Буду завоёвывать любовь хабаровчан своей каждодневной работой, открытостью, общением. Те, кто кричат «Дегтярёв, уходи», — не уйду, десять дней край без руководителя, накопилось много дел. Пока временно поработаем, а 21-й год покажет. Выйдет Сергей Иванович, пойдёт на выборы. Кричать «Дегтярев, выходи!», под моими окна не надо, это не культурно, есть график, есть работа, я сам выйду.

Ишаева очень уважаю, задача вернуть тяжеловесность края, чтоб губернатор звонил в Москву, и там брали трубку. Когда я звоню — берут трубку все», — сказал Михаил Дегтярёв, добавив, что «привык работать в агрессивной среде».

Как сообщало ИА REGNUM, у врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва 22 июля — первый полный рабочий день. Он его начал с пешей прогулки по городу.