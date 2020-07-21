Хабаровск, , 16:41 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не планирует конкурировать с бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан. Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 июля.

Напомним, что 9 июля прежний губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по обвинению в причастности к убийствам бизнесменов и отправлен в Москву, где его арестовали.

20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку «в связи с утратой доверия» и назначил депутата Госдумы Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона. Как и Фургал, Дегтярев сделал политическую карьеру в ЛДПР.

Сегодня Дегтярев прибыл в Хабаровск.

«Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась», — сказал Дегтярев журналистам.

Он отметил, что не будет комментировать вопросы следствия и будущего судебного разбирательства в отношении Фургала, так как это является давлением на судебную власть. При этом ЛДПР по-прежнему поддерживает Фургала.

«Сергей Иванович может рассчитывать на защиту. Жириновский уже об этом сказал, и этим партия будет заниматься… Если Сергея Ивановича оправдают — мы должны это проговорить с хабаровчанами — выборы у нас теоретически могут быть в сентябре 2021 года, и он сможет в них принять участие по срокам, я конкурировать с ним не собираюсь, вещи собираю и уезжаю», — сказал Дегтярев.