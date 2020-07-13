Москва, , 02:07 — REGNUM В советский период российской истории существовал принцип решения задач, который достался в наследство и современной России. Чем хорош и чем плох метод решения всякой задачи организацией мероприятия, разбирался обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Дом Правительства Российской Федерации © ИА REGNUM

Мероприятие по-советски делится на организационную и идеологическую часть, отвечающие на вопросы «как» что-либо будет делаться и «зачем». В теории такой подход выглядит замечательно и кажется универсальным методом справиться с любой неурядицей, но на практике это зачастую приводило к тому, что те, кто отвечал за идеологию ссорились с организаторами, или наоборот.

Важно, что страдала от этого не абстрактная теория, а судьбы страны и людей, ее населяющих. Теперь, в связи с принятием в Конституцию поправки о публичной власти, советский опыт, со всеми своими наработками и недостатками, становится особенно важен. Ведь не зря же это поправка так напоминает принцип «демократического централизма», бывший основой государственности СССР.

Читайте статью Андрея Маленького «Публичная власть в России: реновация, снос или Гуляй-поле?».