Москва, , 23:53 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признаёт себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников после посещения его в изоляторе временного содержания на Петровке.

«Виновным себя Фургал не признаёт. Сказал, что какого-либо давления на него не оказывалось», — приводит слова Мельникова ТАСС.

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Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 9 июля Следственный комитет сообщил о задержании Сергея Фургала в рамках расследования уголовного дела об организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004—2005 годах.

Позднее губернатору было предъявлено официальное обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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