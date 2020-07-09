Москва, , 18:36 — REGNUM Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — неординароное событие, даже несмотря на то, что слухи о его отставке ходили уже давно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов. Но предполагалось, что менее чем два года на должности губернатора всё-таки слишком небольшой срок. Кроме того, ожидалось, что это будет отставка по утрате доверия, а не уголовное дело. Очевидно, что сам факт ареста — это сигнал тем, кто пытается бросить вызов системе. Однако он вызывает и определённые вопросы.

«Во-первых, Фургала арестовывают за уголовные преступления многолетней давности. Очевидно, что правоохранительные органы знали о них и ранее. Тогда почему арест состоялся только сейчас? Как вообще получилось, что такие люди, пусть и представляющие формальную оппозицию, оказываются рекрутированными в состав политической элиты? Или может быть здесь работает известный принцип: «друзьям — всё, врагам — закон»? Во-вторых, кем бы ни был Фургал, он воспринимается многими как человек, бросивший вызов системе и победивший её. Его арест может ещё более радикализовать системную оппозицию. Несколько месяцев назад был уволен губернатор-коммунист Левченко в Иркутской области, теперь — представитель ЛДПР. Есть вероятность, что это оттолкнёт вполне системные партии в более радикальное поле, раз уж согласие «играть по правилам» не даёт им даже минимальных преференций», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля около своего дома был задержан глава Хабаровского края Сергей Фургал. В настоящее время он этапирован в Москву для проведения следственных мероприятий. Руководителя региона подозревают в покушении на убийство и убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке.

Позднее были задержаны депутаты краевой думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Отмечается, что их задержание пока с делом губернатора не связано.