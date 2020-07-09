Москва, , 16:08 — REGNUM За преступления, в которых обвиняют губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, главе региона может грозить высшая мера наказания. Такое предположение высказал адвокат Дмитрий Аграновский.

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«Часть 2 статьи 105 УК РФ — одна из самых тяжелых статей, — пояснил РИА Новости правозащитник. — Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Санкция статьи: от восьми до 20 лет или пожизненное лишение свободы».

При этом он отметил, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по этой статье УК РФ составляет 15 лет. Поэтому по преступлениям 2004 года срок уже истек, а по 2005 году истечёт. Если следствие не поспешит, то все сроки давности истекут и высшую меру назначить не получится.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву. Его обвиняют сразу по целому ряду статьей УК РФ: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105. Ему инкриминируют подготовку к убийству и убийство предпринимателей на Дальнем Востоке.