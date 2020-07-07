Нижний Новгород, , 19:00 — REGNUM По итогам июня главы пяти регионов Поволжья вошли в группу губернаторов с очень сильным влиянием, в том числе в топ-10 самых влиятельных региональных руководителей попали Рустам Минниханов (Татария), Дмитрий Азаров (Самарская область) и Радий Хабиров (Башкирия). Из глав поволжских регионов худшие позиции у Дениса Паслера (Оренбуржье) и Александра Евстифеева (Марий Эл), занявших соответственно 65 и 78 места. Об этом свидетельствует аналитический доклад АПЭК, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В первую двадцатку, в группу глав регионов с очень сильным влиянием, вошли руководители пяти регионов Поволжья. Самая высокая позиция — у главы Татарии Рустама Минниханова, который переместился с восьмого места (в мае) на шестое место (в июне). На одну строчку вверх поднялся самарский губернатор Дмитрий Азаров, заняв восьмое место. Следом идет глава Башкирии Радий Хабиров, сдав за месяц две позиции. На 11 и 12 местах оказались соответственно глава Мордовии Владимир Волков, который переместился вверх на две строчки, и нижегородский губернатор Глеб Никитин.

В группу губернаторов с сильным влиянием попали главы четырёх регионов Поволжья. Глава Удмуртии Александр Бречалов опустился на пять позиций и оказался на 26-м месте, руководители Саратовской области и Пермского края Валерий Радаев и Дмитрий Махонин сдали одну строчку, заняв соответственно 25-е и 43-е места. Сохранил за собой 41-ю позицию ульяновский губернатор Сергей Морозов.

В группу «Среднее влияние» вошли врио главы Чувашии Олег Николаев (переместившись с 51-го места в мае на 57-е место в июне), губернатор Кировской области Игорь Васильев (с 71-го на 59-е место), глава Пензенской области Иван Белозерцев (с 62-го на 61-е место), руководитель Оренбургской области Денис Паслер (с 63-го на 65-е место) и глава Марий Эл Александр Евстифеев (с 79-го на 78-е место).

Составители исследования считают события июня «маркером начала нового этапа ужесточения контроля над региональными и муниципальными чиновниками», а также хозяйствующими субъектами в части выполнения крупных контрактов. И акцентируют внимание на том, что в Ульяновске задержан первый замглавы города Михаил Сычев в связи с вопросами о распоряжении муниципальным имуществом, а в Удмуртии — директор дорожного предприятия «Ижевское» по обвинению в превышении служебных полномочий при проведении дорожных работ в 2019 году.

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Эксперты также обращают внимание на то, что продолжается «восходящий тренд для большинства действующих губернаторов, получивших позитивную реакцию президента в связи с их намерением выдвигаться на новый срок», в числе которых Рустам Минниханов и Иван Белозерцев.

Кроме того, в исследовании подчёркивается, что фактором укрепления позиций губернаторов остается реализация крупных инфраструктурных проектов. И выделяют в числе регионов Мордовию и Рязанскую область, у глав которых (Владимира Волкова и Николая Любимова) укрепились позиции после анонсирования планов строительства участка трассы М-5 «Урал». Игорь Васильев «взлетел» сразу на 12 строчек после сообщений о планах выделить Кировской области из федерального бюджета около 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры.