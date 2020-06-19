Ульяновск, , 10:46 — REGNUM В Ульяновске первый заместитель главы города Михаил Сычев взят под арест на два месяца. Об этом пишет ТАСС.

Чиновника задержали 16 июня по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что решением Ленинского районного суда Ульяновска его взяли под стражу до 15 августа.

Отметим, что Михаил Сычев является председателем регионального отделения партии «Справедливая Россия», на сайте которой ранее отмечалось, что его подозревают в оформлении листа согласования к постановлению главы города о передаче РПЦ муниципальной собственности (здание и земельный участок, аварийный жилой дом и земельный участок под ним).

Лидер справороссов Сергей Миронов 17 июня заявил, что партия видит в задержании попытку исключения Сычева из политического процесса накануне выборов.