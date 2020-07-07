Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Эпидемическая ситуация в Петербурге остается напряженной, эпидемия не закончилась. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в своем обращении к горожанам на «Радио России (Санкт-Петербург)».

Александр Беглов ИА REGNUM

Он напомнил, что с 6 июля в городе введены значительные послабления ограничительного режима, однако все организации и предприятия, которым разрешена работа, обязаны организовать ее предельно безопасно для клиентов и посетителей.

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«Но здоровье — это взаимная ответственность. Стандарты вводят предприятия и организации, а соблюдают их — люди. Важно сохранить не только высокий уровень требований, но и исполнительскую дисциплину», — заметил Александр Беглов.

По его словам, в настоящий момент необходимо продолжить работу по улучшению эпидемической ситуации.

«Мы начинаем возвращать федеральные стационары к профильной деятельности. У нас сохраняется объем стационарных коек, которые мы можем развернуть максимально оперативно. В больницах сформирован запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Но главное — медики приобрели опыт», — сказал Беглов.

Он добавил, что «эпидемия не закончилась, но новые стандарты эпидемической безопасности помогут сохранить здоровье».

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За последние сутки в Петербурге выявили 278 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество — 26 094 случая заражения. От COVID-19 скончались 1437 человек. Выздоровели 20 369 человек.

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