Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM В Петербурге вводят новые послабления «коронавирусного» режима: с 6 июля открывают бассейны, городские музеи, большие непродовольственные магазины и фитнес-центры, сообщили 30 июня в Смольном.

Спортивная площадке на Крестовском острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление правительства №121, изданное в начале пандемии.

С 6 июля петербуржцы снова смогут посетить государственные музеи и галереи, бассейны и фитнес-центры, за исключением тех, что находятся в торговых центрах. Открываются также негосударственные бани и банные комплексы, но пускать будут только в помывочные зоны.

Кроме того, с 6 июля снимается ограничение на площадь торгового зала для непродовольственных магазинов: смогут работать все торговые точки с отдельным входом независимо от размера залов.

При этом в музеях и галереях обязательны к ношению маски и перчатки — как для сотрудников, так и для посетителей. На кассе, стойке администратора, в местах хранения личных вещей между работником и посетителем должны быть защитные экраны. Вход в здание и выход должны быть раздельными, подчеркивает Смольный.

Групповые экскурсии разрешаются, но численностью не более пяти человек. «Между гражданами необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя», — добавили чиновники.

В бассейны и фитнес-центры будут пускать только по предварительной записи. Работники заведений должны использовать маски и перчатки, между тренерами, сотрудниками и посетителями должна быть дистанция не менее 1,5 метра. В зале для занятий необходимо обеспечить дистанцию между посетителями в 1,5 метра, расставив таким образом тренажеры и прочее оборудование, в студиях групповых занятий должна быть разметка на полу, а часть кабинок для переодевания придется закрыть.

«В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 кв. м площади зала для занятия спортом, в плавательных бассейнах — не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды. Обеспечить посещения исключительно по сеансам, с интервалами между ними не менее 30 минут, для дезинфекции помещений и контактных поверхностей после каждого сеанса», — требуют в Смольном.

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За последние сутки в Петербурге зафиксировано 253 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что больше, чем в среднем выявлялось за сутки в последние дни. Всего с начала пандемии подтверждено 24 207 случаев заражения. От COVID-19 в городе скончались 1136 человек. Выздоровели 17 310 человек.

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