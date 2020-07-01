Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети 1 июля рассказал о новых послаблениях ограничительного режима в Северной столице, которые введены при условии строгого соблюдения стандартов безопасности.

«Эти требования уже всем хорошо известны и стали нашей «новой нормальностью», — заявил глава региона.

Напомним, по решению губернатора с 6 июля в Петербурге откроются государственные музеи, выставочные залы, большие непродовольственные магазины с отдельным входом, а также бассейны и фитнес-центры, находящиеся вне зданий ТЦ и ТРЦ.

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По словам Беглова, спортивные залы могут работать по предварительной записи, а их сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты.

«Необходимо обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра, в студиях групповых занятий должна быть нанесена разметка», — предупредил губернатор.

Он подчеркнул, что «соблюдение стандартов безопасности — главное условие открытия и остальных организаций».

Беглов вновь напомнил, что вирус продолжает свою циркуляцию, поэтому важно соблюдать все меры безопасности.

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