Бишкек, , 14:31 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе заседания совета безопасности выступил с резкой критикой в адрес правительства и министерства здравоохранения за отсутствие прогнозов дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса.

Также глава государства раскритиковал высокопоставленных чиновников за то, что они допустили панику среди населения, за отсутствие организации первичной медицинской помощи гражданам и профилактических мероприятий.

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«Вы не сработали на опережение по пополнению резерва кадров и начали мобилизацию медицинских специалистов только после того, как наступил кризис», — возмутился Жээнбеков.

Президент поручил руководству министерств и ведомств своевременно подготовиться к осенне-зимнему периоду и к сезонным заболеваниям, уделив особое внимание вопросу оснащения медицинских учреждений всем необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.