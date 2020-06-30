Бишкек, , 17:07 — REGNUM В Киргизии не хватает машин скорой помощи, поэтому родственники могут самостоятельно доставлять в больницу пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанцы жалуются на то, что клиники отказываются госпитализировать больных, доставленных не по линии службы «скорой медицинской помощи».

«Мне ночью звонили, сказали, что не принимают. Это значит, что главврачи не доводят до дежурных врачей распоряжения минздрава. Неважно, на каком транспорте привезли больного. В больницах обязаны принять», — подчеркнул он и добавил, что госпитализации не подлежат пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме.

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