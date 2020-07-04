Киев, 4 июля 2020, 14:54 — REGNUM Никто от Украины не может требовать изменения Конституции, так как Украина — независимая страна. Об этом 4 июля на брифинге в рамках визита в Одесскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги состоявшейся накануне в Берлине встречи советников глав государств «нормандской четверки». Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский на своем telegram-канале PavlovskyNews.
Журналист также опубликовал видеозапись с речью Владимира Зеленского.
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Напомним, ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что четкого ответа о сроках подготовки Украиной поправок в Конституцию об особом статусе Донбасса, получить от представителей Киева не удалось.
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