Киев, , 14:54 — REGNUM Никто от Украины не может требовать изменения Конституции, так как Украина — независимая страна. Об этом 4 июля на брифинге в рамках визита в Одесскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги состоявшейся накануне в Берлине встречи советников глав государств «нормандской четверки». Об этом сообщает украинский журналист Андрей Павловский на своем telegram-канале PavlovskyNews.

Журналист также опубликовал видеозапись с речью Владимира Зеленского.

«Никто от Украины ничего не может требовать — мы независимая страна поэтому мне кажется тут всем нужно поработать над риторикой, тем более, что это международная уже риторика», - отметил Зеленский.

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«А что касается встречи помощников в рамках «нормандской встречи», которая вчера состоялась, скажу вам откровенно, пока что я не готов комментировать. Я знаю, мне сказали… что очень неплохо прошла встреча, предметно прошла, больше нечего комментировать. У нас будет совещание, господин Ермак (Андрей Ермак, глава офиса президента Украины — ИА REGNUM) и наш вице-премьер-министр Резников (Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины — ИА REGNUM) они вернулись… Господина Ермака видел, сегодня мы прилетели вместе на Оде ссч ину. Еще с ним не проговаривали этот вопрос подробно», — заявил глава государства.

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Напомним, ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что четкого ответа о сроках подготовки Украиной поправок в Конституцию об особом статусе Донбасса, получить от представителей Киева не удалось.

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