Берлин, , 01:51 — REGNUM Представители Украины на переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не назвали сроков подготовки поправок в конституцию по децентрализации, сообщил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Сегодня не удалось получить от Украины четкий, внятный ответ, когда будет подготовлен этот документ», — сказал он.

Козак добавил, что в Киеве не видят необходимости предоставлять Донбассу «вообще никакой особый статус» и предлагают пользоваться «результатами той децентрализации, которая проводится на Украине».

Ранее немецкая газета Der Spiegel писала, что Россия на переговорах в Берлине хочет дать Украине срок до 6 июля на то, чтобы в контактной группе был представлен проект по изменению конституции, закрепляющему особый статус Донбасса.

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