Берлин, , 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Достаточно времени потребовалось для того, чтобы уяснить позицию Украины в отношении самого Комплекса мер и других минских соглашений», — объяснил он.

По его словам, разговор получился сложным и обстоятельным по разным аспектам, и в целом сторонам удалось приблизиться к пониманию в вопросах реализации комплекса дополнительных мер по прекращения боевых действий в Донбассе.

Козак добавил, что на следующих этапах Украине потребуется принять «десятки разных законов», а перед этим не только разработать их, но и согласовать с Донбассом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе встречи в Берлине российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.

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