Берлин, , 09:59 — REGNUM В настоящий момент говорить о новом саммите «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) ещё очень и очень рано. Об этом 4 июля сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам переговоров политических советников в «нормандском» формате в Берлине.

«О встрече на уровне министров речи не было. Были попытки определить конкретные даты «нормандского формата», но об этом пока говорить очень, очень рано», — заявил Козак.

Также он отметил, что до новой такого рода встречи нужно провести выполнение огромного объёма работы в первую очередь — украинской стороне, касающегося решений, которые были приняты на саммите «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года.

«Это, прежде всего, весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта», — отметил замглавы администрации президента РФ.

Также он указал, что для последнего необходимы десятки законов, которые надо разработать, согласовать с Донбассом и провести через украинский парламент, что является непростым делом.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — подчеркнул Козак.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июня полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов рассказал, что украинская делегация в контактной группе заявила, что она не связана никакими обязательствами, которые относятся к Минским согдашениям.