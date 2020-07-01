Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтвердили смерть 46 пациентов от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией. Об этом 1 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По суточной смертности Петербург вновь получил печальное «лидерство» среди всех регионов РФ. На второй строчке — Москва, с 35 умершими за сутки.

Таким образом, на 1 июля в Петербурге от COVID-19 скончались 1182 человека. Добавим, за весь период пандемии в России умерло 9536 человек.

За последние сутки в Петербурге вновь произошел рост количества зараженных коронавирусной инфекцией — выявлено 262 человека с вирусом. Резко увеличилось и выздоровление — выписано 845 человек за сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге два дня подряд растёт суточное число заражения коронавирусом