Брюссель, , 12:20 — REGNUM Бельгийский король Филипп впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Конго в 1885—1960 годах и отказался от визита в Демократическую Республику Конго. Письмо бельгийского монарха направлено президенту ДРК Феликсу Чисекеди.

Визит монарха в ДРК должен был состояться по случаю 60-летия независимости от бельгийского колониального господства, которое отмечают 30 июня. «В нынешних обстоятельствах», отметил Филипп, такой визит неудобен.

Король отметил, что в период с 1885 по 1908 год, когда существовало Свободное государство Конго, были совершены акты насилия и жестокости. Они остаются тяжким грузом в коллективной памяти Бельгии. Затем для Конго последовал колониальный период, который также сопровождался страданиями и унижениями.

«Я хочу выразить мои глубочайшие сожаления в связи с ранами прошлого», — заявил король Филипп.

Он добавил, что боль от давних ран подпитывается дискриминацией, которая существует до сих пор. Монарх заверил, что продолжит бороться со всеми формами расизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в июне в бельгийском Антверпене снесли памятник колонизатору Конго, бельгийскому королю Леопольду II. Он фактически превратил территорию в бассейне реки Конго в свое владение, местное население было порабощено.

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