Антверпен, Бельгия, , 16:23 — REGNUM Памятник колонизатору Конго, бельгийскому королю Леопольду II демонтирован в городе Антверпене, сообщает 9 июня Agence France-Presse.

Решение о демонтаже принято в рамках борьбы с расизмом.

Напомним, Леопольд II, являвшийся королём бельгийцев с декабря 1865 г. по декабрь 1909 г., прославился тем, что захватил бассейн реки Конго и выкачивал деньги из страны, которая существовала на месте теперешней Демократической Республики Конго.

Эта колония называлась Свободное государство Конго и просуществовала с 1885 г. по 1908 г. Фактически она являлась личным владением Леопольда II. Жителей этой колонии превратили в рабов, личную собственность самого короля — со всеми вытекающими последствиями.

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