Брюссель, , 03:58 — REGNUM Колониальное прошлое Бельгии будет изучать парламентская комиссия, которую создадут основные политические партии страны. Об этом решении, принятом на фоне протестов против расизма, 17 июня сообщает телеканал RTBF.

Отмечается, что в работе комиссии, которая должна «пролить свет на колониальное прошлое Бельгии и открыть путь к диалогу и примирению» примут участие франкоязычные партии Валлонии и нидерландскоязычные партии Фландрии. Праворадикальная партия «Фламандский интерес», которая выступает за независимость Фландрии, от участия в работе комиссии отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бельгии более 30 тысяч человек подписали несколько петиций за снос статуй короля колониальной эпохи Леопольда II, чьи войска колонизировали Конго (нынешняя Демократическая Республика Конго) в конце XIX века. 9 июня памятник бельгийскому королю Леопольду II был демонтирован в городе Антверпене.Читайте также: В ходе беспорядков в Брюсселе получили ранения почти 40 полицейских

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