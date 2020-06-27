Ашхабад, , 02:59 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с вице-премьер-министрами Пурли Агамырадовым и Гадыргельды Мушшиковым реформы в научно-образовательной системе Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер отметил необходимость ускорить цифровизацию экономики, для чего правительству нужно акцентировать внимание на подготовке творчески мыслящих молодых специалистов.

Читайте также: Школы Туркмении окончили около 80 тысяч выпускников

«Необходимо комплексно подходить к вопросам укрепления кадрового потенциала для всех сегментов национальной экономики», — подчеркнул он.

Бердымухамедов поручил вице-премьеру Мушшикову заняться модернизацией системы образовательной и профессиональной подготовки, предварительно изучив возможность введения в вузах страны новых специальностей.

Также президент Туркмении распорядился определить квоты для абитуриентов, поступающих в местные высшие учебные заведения, разработав соответствующий порядок.

Читайте также: СМИ: Обучение во всех вузах Туркмении стало платным