Ашхабад, , 16:30 — REGNUM

Ранее государственные СМИ Туркмении сообщили о том, что в этом году на платное обучение в туркменские вузы будут приняты более 8 тысяч человек, а остальные — почти 4,2 тысячи абитуриентов будут обучаться за счет бюджета. Но в итоге платить за учебу теперь заставляют всех поступивших, пишет «Хроника Туркменистана».

Стоимость года обучения в туркменских высших учебных заведениях колеблется в пределах от 6 тысяч до 8 тысяч манатов (от 113 тысяч до 151 тысячи рублей).

Помимо этого, как отмечает оппозиционное издание, жители Туркмении вынуждены также негласно платить за поступление в вузы. Размер взятки зависит от популярности учебного заведения — от $12 тысяч до $40 тысяч (от 792 тысяч до 2 млн 640 тысяч рублей).

Как итог, из-за высоких размеров взяток и стоимости обучения родители в Туркмении предпочитают отправлять детей за рубеж для получения высшего образования.