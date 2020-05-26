Ашхабад, , 17:45 — REGNUM Учащиеся школ Туркмении массово отпраздновали окончание учебного года. Выпускниками общеобразовательных учреждений в 2020 году стали около 80 тысяч юношей и девушек, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что последний звонок в школах туркменской столицы совпал с Днем города. Поэтому праздничные мероприятия, начавшиеся в общеобразовательных учреждениях днем, продолжились в вечернее время на улицах и в парках Ашхабада, а завершился концертом мастеров искусств.

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Выпускников с окончанием школы поздравил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

«Учиться, постигать, созидать ради благополучной жизни родного народа — великая честь и огромное счастье. И именно поэтому получение образования, стремление трудиться и совершенствоваться должны стать главной целью сегодняшних выпускников школ», — подчеркнул туркменский лидер, обращаясь к выпускникам.

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