Москва, , 12:11 — REGNUM В Госдуме разработали законопроект, позволяющий передавать продукты питания с истекшим сроком годности на корм животным.

В проекте закона, подготовленном депутатами из комитета Госдумы по экологии, предложено переложить на переработчиков расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение «просрочки». Тогда утилизация будет выгодна им, а также магазинам, фермам, зоопаркам и прочим заинтересованным сторонам, пишут Ведомости.

Проект закона направлен в Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг для получения отзывов.

Читайте также: В Роскачестве объяснили, чем опасны просроченные продукты

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Роскачестве заявили о том, что все просроченные продукты питания нужно утилизировать, так как они становятся опасными для здоровья.

Читайте также: Мусорный бизнес в России рискует стать невыгодным