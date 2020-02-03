Москва, , 08:54 — REGNUM Все просроченные продукты питания нужно утилизировать, так как они становятся опасными для здоровья. Такую рекомендацию дают эксперты Роскачества, сообщает 3 февраля пресс-служба организации.

В продуктах с истекающим сроком годности размножаются патогенные микроорганизмы. Кроме того, неизвестно, соблюдались ли все правила холодовой цепи при перевозке, и всем ли требованиям соответствовали условия хранения в торговых точках.

Подозрения покупателя должны вызвать упаковки с переклеенными, плохо читаемыми или размазанными сроками годности, напомнили эксперты. Внимательней всего нужно относиться к ультраскоропортящимся продуктам, на которых указывают не только год и месяц, но день и час производства. Это пирожные с кремом, готовые салаты, свежая рыба, полуфабрикаты из охлажденного мяса, которые хранятся от 12 часов до трех дней.

С подпорченными продуктами лучше расставаться без жалости. Так, срезание плесени с хлеба или сыра не сделает продукт безопасным, так как ножки мицелия плесневых грибов проникают глубоко под поверхность продукта.

Переработка при температуре 100−130 °С убивает практически все грибы, но почти не разрушает микотоксины — продукты их жизнедеятельности. Потому не стоит добавлять наполовину испорченные ягоды и фрукты при варке варенья, компотов, приготовлении выпечки.

«Здоровая на вид часть подпорченного яблока, например, может быть заражена микотоксином. Поэтому не стоит рисковать здоровьем», — отметили в Роскачестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве назвали преувеличенными целебные свойства оливкового масла.

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