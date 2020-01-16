Москва, , 15:31 — REGNUM Мусорной реформе исполнился один год. За это время к её реализации были подключены сотни региональных операторов, обращающихся с отходами почти всех россиян, кроме жителей двух столиц и Севастополя.

На реформу возлагались большие надежды — с её помощью должны были появиться региональные схемы образования, размещения и утилизации отходов с целью их дальнейшей переработки, а не традиционного захоранивания. Но, судя по после праздничным публикациям в СМИ, в ряде регионов печальное положение с вывозом мусора усугубилось, а некоторые регионы начали реформу с опозданием в год и с большими сложностями.

Самые тревожный аспект мусорной реформы — денежный. Население реагирует на рост реформенных тарифов критикой. Напомним, что согласно официальным данным Росстата на второй квартал 2019 год за чертой бедности находятся 18 млн (12,8%) граждан страны, для которых повышение коммунальных тарифов остро сказывается на продуктовой корзине. В результате операторы столкнулись с тем, что население попросту не оплачивает их услуги.

Рост тарифов на вывоз мусора шел в России неравномерно. Например, в Алтайском крае цены выросли на 1−5%, в Калмыкии — 3,9%, в Астраханской области — 4%, в Магаданской области — на 29%, в Пермском крае — на 39%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост мусорных тарифов. Во Владимирской области уже с 1 января 2020 года он составил 4%, в Свердловской области ждут повышения цен на вывоз мусора в 1,5 раза.

Еще в августе ушедшего года бывший гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев сетовал на то, что у 90% компаний образовалась нехватка оборотных денежных средств — более 50 млн руб, которая может быть покрыта с помощью банковского кредита, но банки не спешат выдавать ссуды мусорным операторам. В июне 2019 года по всей удалось собрать 60% от всех платежей за сбор мусора.

Налицо экономический тупик, когда монопольное предложение операторов ТБО и диктатура закона, обязывающая пользоваться его услугами, не соответствуют платежеспособному спросу населения. Поэтому у реформаторов есть два пути — либо кардинально пересмотреть условия реформы в сторону внедрения новейших чистых и дешевых технологий по сбору и утилизации мусора, избегая монополизации этого рынка, либо сделать мусор золотым для той части населения, которая еще в состоянии платить за его вывоз. И масштабных проверками операторов ТБО в соединении с едиными требованиям к ним Росприроднадзора здесь недостаточно.

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