Москва, , 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения на парад Победы в Москве по ряду причин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июня во время общения с журналистами.

Он рассказал, что официальные приглашения были направлены главам государств СНГ, а Украина де-факто и частично де-юре не является страной СНГ.

«Украина ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы», — добавил Песков.

Напомним, парад Победы пройдёт в Москве 24 июня. Его посетит множество представителей иностранных государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины проигнорировали 100-летний юбилей трижды Героя СССР, самого результативного лётчика союзников Ивана Кожедуба.

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